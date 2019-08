Partiet Liga siger, at der ikke er nogen tid at spilde, og at et valg må afholdes hurtigt.

Italiens Liga siger, at det vil fremsætte et mistillidsvotum til regeringen i Senatet.

- De, som spilder tiden, sårer landet, hedder det i en erklæring fra Ligaen fredag.

Vicepremierminister og indenrigsminister Matteo Salvini fra Ligaen har tidligere sagt, at partierne i den italienske koalitionsregering med Femstjernebevægelsen og Ligaen er for langt fra hinanden.

Det italienske parlament er lukket for sommerferien, og det er op til Senatets formand at beslutte, hvornår det skal indkaldes.

Præsidenten for republikken, Sergio Mattarella, kan træffe den ultimative afgørelse i den aktuelle krise, og han kan som den eneste opløse parlamentet og udskrive valg.

/ritzau/Reuters