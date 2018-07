Italiens højesteret er havnet i massiv kritik efter at den har afgjort, at det ikke kan være en skærpende omstændighed, at en kvinde var fuld, da hun blev voldtaget.

Tirsdag besluttede domstolen, at en gammel voldtægtssag skal gå om. To mænd blev idømt tre års fængsel for at have voldtaget en kvinde tilbage i 2009. En lavere domstol har gjort gældende, at det var en skærpende omstændighed, at offeret havde indtaget alkohol, men det har højesteretten afvist at tage i betragtning.

Det får nu kvindeorganisationer og politikere i Italien til at tale om »et stort tilbageskridt« for kvinder i landet, skriver den britiske avis The Guardian.

»Domstolens stillingtagen er enormt graverende, fordi den gør det endnu sværere for en kvinde at stå frem og anmelde en voldtægt. Når kvinder endelig tager mod til sig regnes de ikke for at være pålidelige, og i mange sager er det dem, der bliver gjort til syndebukkene. Det er meget alarmerende,« siger Lella Palladino, der er formand for Italiens netværk for kvinder mod vold, til avisen.

Også blandt politikere vækker afgørelsen vrede. Alessia Rotta fra det socialdemokratiske Partito Democratico siger, at 'højesteret sætter os årtier tilbage'.

»Det er en afgørelse, der risikerer at anullere årelange kampe,« siger hun.

De to dømte mænd, der begge er 50 år, blev i første omgang frikendt for voldtægt ved en domstol i Brescia i 2011, efter at dommerne fandt offerets vidneforklaring utroværdig. Under en appelsag i januar 2017 i Torini blev de fundet skyldig. Her lagde dommerne vægt på en lægerapport, der bevidste, at kvinden forsøgte at undgå overgrebet. Retten idømte dem tre års fængsel og slog fast, at det var en skærpende omstændighed, at de tiltalte havde 'udført handlingen efter offeret havde indtaget af alkohol'. Den afgørelse vil højesteret nu korrigere.