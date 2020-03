»Folk, vi ville have reddet for tre uger siden, dør nu. Det er som at være med i en krig.«

Krigen, den ansatte på Bergamo-hospitalet taler om, er de norditalienske fronthospitalers kamp mod den nye coronavirus, som nu har kostet 366 personer i Italien livet.

Dermed er Italien – en af danskernes feriefavoritter – nu det land uden for Kina, hvor covid-19 har krævet flest dødsofre.

På Bergamo-hospitalet må den ansatte konstatere, at virussen i stor stil også rammer læger og sygeplejersker, hvilket sætter hele sundhedssystemet yderligere under pres.

Intensiv-afdelingen på hospitalet i Cremona er hårdt presset. Foto: LA7 PIAZZAPULITA
Også blandt lægerne er smitten udbredt. Foto: LA7 PIAZZAPULITA

For et par dage siden var 12 procent af de smittede selv personale på hospitalet.

Nu er den ansatte, som den italienske avis La Stampa har talt med, stoppet med at tælle.

Det gør indtryk at se dem, der i går stod i en kittel ved siden af én og var med til at bekæmpe virussen, nu ligger i sengen foran dig. Det fortæller den ansatte på hospitalet, som kun har sovet tre ud af de seneste 48 timer.

På et af de andre hospitaler i frontlinjen, Cremona, retter sundhedsdirektøren, Rosario Canino, kritik mod regeringen. For hvor bliver hjælpen af?

Før de kan tilse en patient skal lægerne trække i det helt store udstyr. Foto: LA7 PIAZZAPULITA
Flere covid-19-patienter er koblet til respirator. Foto: LA7 PIAZZAPULITA

Ud over hjælp fra ngo'er har han ikke set nogen forstærkning.

Han fortæller, at det kræver ekstra mandskab, når de skal tilse covid-19-patienter.

»Du er nødt til at tage en beskyttelsesdragt på, før du går ind i rummet, og så snart du har forladt rummet, klæde om igen. Vi har brug for meget mere personale, fordi det er enormt udmattende,« siger han til La Stampa.

Netop Cremona er det hospital, som ligger tættest på de områder, regeringen allerede den 21. februar udpegede som 'red zones', hvor folk ikke måtte forlade byen.

Nogle patienter er placeret på maven for at hjælpe vejrtrækningen på vej. Foto: LA7 PIAZZAPULITA

Fredag havde hospitalet i Cremona 148 smittede med covid-19 indlagt. 11 på intensiv-afdeling, og 24 var koblet til respirator.

Uden for hospitalet i Cremona er der opsat telte, hvor de personer, som møder op med symptomer på corona, bliver testet.

I weekenden har læger fra den italienske sammenslutning for anæstesi, analgesi, genoplivning og intensiv pleje i et åbent brev skrevet, 'at det kan blive nødvendigt at sætte en aldersgrænse for indlæggelserne på de intensive afdelinger'.

'Det er ikke blot et etisk spørgsmål. Men det handler om at reservere de meget knappe ressourcer til dem, der har størst chance for at overleve, og til dem, der har flest potentielle leveår tilbage,' skriver lægerne i brevet ifølge La Stampa.

Uden for hospitalet bliver personer med symptomer på corona testet i et telt. Foto: MIGUEL MEDINA
En ældre kvinde bliver testet for corona i teltet uden for hospitalet. Foto: MIGUEL MEDINA

I mellemtiden kæmper eksperter med at optegne de progonosemodeller, der på baggrund af antallet af nye tilfælde, patienternes alder og symptomer danner et billede af, hvor italienerne er på epidemikurven.

Håbet er, at man inden for otte dage når toppen, hvorefter kurven så vil flade ud, hvis italienerne ellers følger myndighedernes restriktioner.

Men der er også en risiko for, at prognosen ikke holder. Så vil man for at undgå et totalt kollaps på hospitalerne være nødt til at finde en plan B frem. Det kan f.eks. betyde, at endnu flere områder bliver lukket ned for ind- og udrejse.

Og her kan selve hovedstaden, Rom, være i fare for at blive lukket ned, lyder det.