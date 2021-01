Giuseppe Conte håber på fornyet mandat til at danne en regering med bredere opbakning, siger politiske kilder.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil tirsdag indgive sin afsked til landets præsident, Sergio Mattarella.

Det meddeler han mandag aften ifølge Reuters.

Conte har indkaldt sin regering til et møde tirsdag morgen klokken 09.00, hvor han vil meddele ministrene sin beslutning, fremgår det af en meddelelse fra hans kontor.

Politiske kilder siger til Reuters, at Conte håber, at præsidenten vil give ham et fornyet mandat til at danne en ny regering, der har bredere opbakning i parlamentet. Det samme skriver italienske medier.

Ved at gå af kan han give sig selv mere tid og plads til forhandling.

Premierministeren mistede sit flertal i parlamentet, da den mindre regeringspartner Italia Viva trak sig tidligere på måneden efter en strid om håndtering af coronakrisen.

Det udløste en regeringskrise, som foreløbig har ført til, at Conte har været igennem to tillidsafstemninger i parlamentets to kamre.

Han har overlevet dem begge, men er endnu ikke kommet frem til en løsning på krisen.

Conte, der selv er partiløs, har forsøgt at finde støtte hos det, han betegner som "ansvarsfulde" og "konstruktive" dele af de to kamre i parlamentet.

Det største parti, Femstjernebevægelsen, sagde tidligere mandag, at det fortsat vil bakke op om premierministeren.

- Vi bliver ved Contes side, meddelte partiets ledere.

I Deputeretkammeret ser han ud til at have fundet politikere, der kan tænkes at bakke op om hans regering. Men det kniber mere i Senatet, hvor han ikke har fundet tilstrækkeligt mange støtter, skriver nyhedsbureauet TT.

Oppositionen med højrefløjspartiet Lega i spidsen har krævet Contes afgang i håb om, at det vil udløse nyvalg. Siden seneste valg har målinger peget på øget opbakning til partierne et stykke ude på højrefløjen.

/ritzau/Reuters