Italiens ambassadør i Den Demokratiske Republik Congo er blevet dræbt i et angreb i den østlige del af landet.

Det oplyser Italiens udenrigsministerium mandag.

Ambassadøren Luca Attanasio "døde af sine kvæstelser" siger en unavngiven, højtstående diplomat til nyhedsbureauet AFP.

Yderligere to personer døde i angrebet. Deres identitet er ikke bekræftet.

Ifølge AFP og nyhedsbureauet dpa var det en nødhjælpskonvoj fra FN's nødhjælpsprogram, World Food Programme (WFP), der kom under angreb.

Angrebet skete omkring klokken 10.15 mandag formiddag lokal tid. Ifølge Virunga National Park, hvor angrebet fandt sted, var der tale om et forsøg på at kidnappe FN-ansatte. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mange bevæbnede grupper er aktive i området omkring Virunga. Det ligger i det østlige DR Congo nær grænsen til Rwanda og Uganda.

DR Congo ligger i det centrale Afrika og er et af kontinentets største lande målt både på areal og indbyggertal.

Der bor omkring 90 millioner mennesker i landet, viser tal fra FN.

Nødhjælpsorganisationen World Food Programme, hvis konvoj blev angrebet mandag, arbejder over hele verden for at bekæmpe sult.