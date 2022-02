Elsker du pasta, pizza og risotto? Så er du langt fra den eneste.

For et par år siden blev det nemlig slået fast, at det italienske køkken er et af de populæreste i verden.

Du har helt sikkert din helt egen måde at tilberede disse italienske specialiteter på, men hvis opskrifternes ophavsmænd kunne se de fleste af os over skulderen, ville de nok få hjertestop endnu en gang.

Deres efterkommere har i hvert fald deres meninger om, hvad der er helt i orden, og hvad der er decideret en forbrydelse mod den italienske madkultur.

Det viser en undersøgelse fra YouGov, som er foretaget mellem 16. november og 6. december 2021.

Her viser det sig, at italienerne er helt cool med, at man spiser pizza til frokost. Den er danskerne også helt med på, hvor franskmændene og mexicanerne ikke er helt af samme overbevisning, men det kan trods alt lige gå an.

Dog er det en gigantisk fornærmelse, hvis du nogensinde putter ketchup på pasta, ananas på pizza eller hælder fløde i din carbonara sauce.

I undersøgelsen er danskerne dog nogle af dem, der er gladest for at komme ketchup på pasta, og fløde hører sig også til, når der skal laves pasta carbonara i de danske køkkener.

Ananas på pizzaen kan dog diskuteres.

Nogle af de ting, du sagtens kan diskutere med en stolt italiener, er, hvorvidt der skal olie i vandet, når du koger pasta, eller om man skal knække spaghettien, inden man koger den.

Det mener de fleste andre lande i undersøgelsen ikke, at der burde være den store diskussion om. For det er faktisk helt okay.