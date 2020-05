Italien er gået ind i fase to af deres genåbningsplan af samfundet.

Det er en milepæl for italienerne, som har gennemlevet den længste nedlukning af samfundet og de fleste dødsfald i Europa.

I 50 dage har landets indbyggere været tvunget til at forblive i deres hjem.

For mange har det dog endt ud i én stor skuffelse, som de kalder for en 'falsk genåbning', skriver The Guardian.

En næsten helt mennesketom Piazza del Duomo ved katedralen Milano den 2. maj 2020. EPA/MOURAD BALTI TOUATI Foto: MOURAD BALTI TOUATI Vis mere En næsten helt mennesketom Piazza del Duomo ved katedralen Milano den 2. maj 2020. EPA/MOURAD BALTI TOUATI Foto: MOURAD BALTI TOUATI

I fredags understregede stylisten Pietro Demita sin vrede ved at sætte ild til hele sin kollektion af bryllupskjoler.

Havde han ikke selv gjort det, så ville de økonomiske og politiske beslutninger alligevel forvandle hans forretning til aske, forklarer han.

Bryllupsindustrien er én blandt mange erhverv, som er blevet punkteret af flere måneders nedlukning.

I sidste uge gik Italiens premierminister, Giuseppe Conte, på talerstolen og satte ord på genåbningen af landet efter mange uger med total lockdown.

Det endte dog ud i en monumental skuffelse for blandt andet Pietro Demita, der stadig må se langt efter at opleve sin kjoler til et bryllup igen.

Italienerne vil fra i dag af have mulighed for at rejse rundt i regionerne for at besøge familie, hvis de bærer mundbind. Cafeer og restauranter forbliver lukket, men må servere take-away.

Det er fortsat forbudt at foretage ikke-nødvendige rejser mellem regionerne i landet og frisører, fitnesscentre, skoler og alle andre kommercielle erhverv forbliver fortsat lukket.

Til begravelser vil det være muligt at forsamles op til 15 personer, men bryllupper må stadig vente. For nu er planen, at barer, restauranter og frisører kan åbne helt fra 1. juni. Museer og butikker fra 18. maj.