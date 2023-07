Mange unge italienere er i oprør på sociale medier.

Det kommer til udtryk ved, at de lægger videoer op, hvor de kigger tavst og udtryksløst i kameraet, mens de gramser på sig selv i 10 sekunder.

#10secondi hedder hashtagget, og det er gået viralt, efter en 17-årig studerende fra Rom delte sin historie.

»Skat, du ved, jeg laver sjov,« sagde en 66-årige pedel til hende, efter hun mærkede sine bukser falde ned på vej op ad trapperne på et gymnasie.

En hånd var i mellemtiden også blevet stukket ned i hendes trusser for at befamle hende, som B.T. tidligere har beskrevet.

Pedellen er efterfølgende blevet frifundet i retten, fordi retten ikke mente, at krænkelsen varede længe nok til at være ulovlig. Den varede jo under ti sekunder, bemærkede dommerne.

Deraf hashtagget '#10secondi', der betyder '10 sekunder' på italiensk.

Videoerne er ikke ligefrem behagelige at se på, men de har til formål at vise omverden, hvor lang tid 10 sekunder rent faktisk er i en sådan situation.

Ifølge BBC var White Lotus-skuespilleren Paolo Camilli den første til at lægge en sådan video op, og siden har tusindvis fulgt hans eksempel.

Blandt andre en af Italiens absolut mest populære influencere, Chiara Ferragni, med små 30 millioner Instagram-følgere.

En anden influencer, Francesco Cicconetti, har også delt en video og skrevet:

»Hvem bestemmer, at 10 sekunder ikke er lang tid? Hvem tager tid på det, mens du bliver chikaneret?«

»Mænd har ikke ret til at røre kvinders kroppe, ikke i et eneste sekund – og slet ikke i fem eller 10 sekunder.«

Den 17-årige kvinde, der blev udsat for det af pedellen selv føler sig forrådt – både af skolen og retssystemet.

»Den håndfuld sekunder var mere end nok til, at viceværten kunne få mig til at føle sine hænder på mig.«

»Jeg begynder at tro, at det var forkert af mig at stole på institutionerne. Det her er ikke retfærdighed,« siger hun ifølge BBC.