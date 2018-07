Italieneren Gianni Bellini har, hvad han selv mener, er verdens største samling af fodboldklistermærker: Over 4.000 komplette albums fyldt med godt to millioner klistermærker og andre 400.000, han stadig mangler at sætte på plads.

»Hver dag, efter at jeg er færdig på arbejde, og jeg har samlet mit barnebarn op fra skolen, så bruger jeg mellem fire og seks timer på fodboldklistermærkerne,« fortæller Bellini nyhedsbureauet AFP.

Han er uddannet typograf, og den 54-årige mand lever i den lille by San Felice sul Panaro omkring 30 km fra Modena. Det er stedet, hvor den store fabrik, der laver fodboldklistermærker ligger. Navnet er 'Panini'.

Gianni Bellini viser det mest værdifulde album i hans samling: 1970 Mexico World Cup Panini-album. Foto: PIERO CRUCIATTI Vis mere Gianni Bellini viser det mest værdifulde album i hans samling: 1970 Mexico World Cup Panini-album. Foto: PIERO CRUCIATTI

Kort tid efter sit bryllup som 19-årig gik Bellini for alvor i gang med samleriet. Han satte annoncer i aviser over hele verden på udkig efter samlere, han kunne bytte albums med.

»Jeg fik 6-700 breve hver måned. Det var starten på mange venskaber, hvoraf nogle holder til i dag,« ler han.

Hver eneste dag tjekker Bellini, om der er dukket nyheder op online, og han holder kontakten til omkring 300 korrespondenter.

Cristiano Ronaldos billede skal sættes på plads i det nye album fra VM i Rusland 2018. Foto: PIERO CRUCIATTI Vis mere Cristiano Ronaldos billede skal sættes på plads i det nye album fra VM i Rusland 2018. Foto: PIERO CRUCIATTI

Hele hans kollektion er arkiveret på hans computer, men det er stadigvæk en fantastisk følelse at have et album i hænderne, mener han.

Gianni Bellini bruger 4-5.000 euros om året (op til 37.000 kroner) på albums, som bliver gemt helt korrekt ved en temperatur på 23 grader.

Intet er til salg, for 'den rigtige samler køber, bytter, men sælger aldrig', som han siger.

Gianni Bellini poserer med det nyeste album fra VM i Rusland 2018 og det mest værdifulde album i hans samling - 1970 Mexico World Cup Panini-album. Foto: PIERO CRUCIATTI Vis mere Gianni Bellini poserer med det nyeste album fra VM i Rusland 2018 og det mest værdifulde album i hans samling - 1970 Mexico World Cup Panini-album. Foto: PIERO CRUCIATTI

Det mest værdifulde album i Bellinis samling er det fra VM i 1970 i Mexico. »Det er Paninis første internationale album,« som han stolt siger.

Panini-fabrikken i Modena er næsten blevet et andet hjem for ham, for han køber sine albums og klistermærker direkte fra dem. Den italienske udgiver repræsenterer næsten halvdelen af hans samling.

Bellini holder også tit udstillinger med sin imponerende samling, og han er involveret i planerne om at åbne et museum i Schweiz næste år.