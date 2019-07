Valget til formandsposten i EU-Parlamentet går videre til anden runde, der også afvikles onsdag.

Den italienske socialdemokrat David Sassoli var blot syv stemmer fra at sikre sig formandsposten i første runde, da Europa-Parlamentet onsdag formiddag stemte i Strasbourg.

Formandsvalget fortsætter onsdag klokken 11.40 med anden runde.

Med 325 stemmer fik den 63-årige socialdemokrat over dobbelt så mange stemmer som nummer to, Jan Zahradil, fra den EU-skeptiske gruppe De Europæiske Konservative og Reformister (ECR).

Der var fire kandidater. Nummer tre blev tyskeren Ska Keller fra De Grønne med 133 stemmer, mens venstrefløjgruppens Sira Rego fik 42 stemmer.

Sassoli er blevet set som favorit til formandsposten, da kandidatlisten blev kendt ved deadline for opstilling til valget tirsdag klokken 22. Det skyldes, at den borgerlige gruppe har sagt, at den støtter socialdemokraterne i valget.

Sassoli har ti års erfaring i Europa-Parlamentet. Han blev valgt ind første gang i 2009. Fem år senere blev han valgt som en af parlamentets 14 næstformænd.

/ritzau/