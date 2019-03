EU og USA mener, at Italien underløber sine allierede, hvis det slutter sig til Kinas store globale projekt.

Italiens regering meddeler, at den er villig til at indgå en vidtgående aftale med Kina trods protester fra EU og USA.

Det kan ske, når Kinas præsident, Xi Jinping, senere i denne måned besøger Italien. Xi ankommer 22. marts.

Det er avisen Financial Times, der i denne uge har blotlagt sagen.

Den handler om Kinas "Belt and Road Initiative" (BRI). Det kendes også som den nye silkevej.

Det er et sammenhængende globalt transportsystem, som ifølge kritikerne styres og finansieres med lån fra Beijing. En ny måde at sikre sig verdensherredømmet.

Men Italien ser det som en ny mulighed for økonomisk fremgang. Landet endte i slutningen af 2018 i recession

- Med alle de nødvendige forbehold så vil Italiens tilslutning til en ny silkerute være en mulighed for vort land, sagde premierminister Giuseppe Conte i en tale fredag.

- Det vil ikke betyde, at vi så den næste dag vil blive tvunget til at gøre noget som helst. Det vil give os mulighed for at gå ind i dette projekt og få en dialog, mente han.

Silkevejen, der er et prestigeprojekt for præsident Xi, skal på land og vand forbinde Kina med det sydøstlige Asien og Centralasien, Mellemøsten, Afrika og Europa. Det handler om at få landene til at bygge havne, veje og jernbaner med kinesiske lån

Hvis Italien går med, så vil det underløbe USA's og EU's erklærede politik: At forhindre Kina i at dominere den globale infrastruktur.

Men EU er allerede ude i store problemer. Kina har fået samlet 16 tidligere kommunistiske lande i Europa. 11 af dem er EU-lande i et samarbejde, der går under betegnelsen 16+1.

- Vi stiller os tvivlende over, at den italienske regerings støtte vil give vedvarende økonomiske fordele for det italienske folk, og det kan ende med at skade Italiens globale rygte i det lange løb, siger Garrett Marquis til Financial Times. Han er talsmand for USA's Nationale Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus.

Flere analyser har peget på, at flere lande, der har tilsluttet sig BRI, er endt med stor gæld til Kina og uden de gevinster, de var stillet i udsigt.

/ritzau/