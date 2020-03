Skoler og universiteter skal holde lukket til midten af marts, rapporterer en række førende medie.

Italiens regering vil lukke alle skoler og universiteter i landet for at bekæmpe udbruddet af coronavirus. Det rapporterer en række italienske medier.

De skal forblive lukkede indtil midten af marts.

Lukningen af skolerne ventes at ske fra torsdag, skriver avisen Corriere della Sera.

Samtidig har regeringen ifølge medierne planer om at forbyde offentlige begivenheder med mange deltagere og lukke biografer og teatre.

Kilder i regeringen siger til flere medier, at lukningen af skoler er et af flere initiativer, som premierminister Giuseppe Conte vil sætte i værk. Blandt andet vil italienerne også blive anbefalet at være forsigtige med håndtryk og kys.

Samtidig siger landes sportsminister, Vincenzo Spadafora, at regeringen formentlig vil beordre, at alle topkampe i den italienske fodboldturnering, Seria A, skal spilles bag lukkede døre og uden publikum.

- Vi er på vej mod den beslutning, siger han ifølge Reuters.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Over 2500 er blevet konstateret smittet, og 79 mennesker er døde.

Det er navnlig Lombardiet i det nordlige Italien, der er hårdt ramt.

Flere af de 10 danskere, der har fået konstateret smitte med coronavirus, har været på rejse i Norditalien.

For 10 dage siden blev skoler og universiteter lukket i de hårdest ramte områder af Norditalien. Flere byer i området er blevet sat i karantæne.

Det ventes at premierminister Conte senere onsdag vil udsende et dekret. Det vil ifølge nyhedsbureauet Ansa indeholde anbefalinger til, hvordan personlig kontakt og berøring bør foregå.

Det sker på grundlag af anbefalinger fra regeringens videnskabelige komité.

Helt bogstaveligt handler det om, at italienerne skal holde op med give hånd og være meget forsigtige med, hvem man kysser og hvordan.

Alle over 75 år vil man anbefale at holde sig inden døre, så vidt det er muligt, skriver Ansa.

/ritzau/