Retssag om drab på italiensk studerende, der blev fundet død uden for Kairo i 2016, går i gang i oktober.

En italiensk dommer har tirsdag beordret fire højtstående medlemmer fra Egyptens sikkerhedstjeneste til at møde op i en retssal i Italien.

De fire egyptere er tiltalt for deres rolle i bortførelsen af og drabet på den italienske studerende Giulio Regeni i den egyptiske hovedstad, Kairo, i 2016.

Den 28-årige Regeni, som var tilknyttet det britiske Cambridge Universitet, forsvandt i Kairo i 2016.

Hans lig blev fundet omkring en uge senere. En obduktion viste, at han var blevet udsat for tortur inden sin død.

Italienske anklagere siger, at deres efterforskning viser, at de fire egyptiske sikkerhedsofficerer stod bag bortførelsen af italieneren.

En af de fire bærer ifølge anklagerne et ansvar for drabet på ham.

Dommer Pierluigi Balestrieri har afgjort, at der er tilstrækkeligt med beviser mod de fire mistænkte til at indlede en retssag. Han har fastsat startdatoen til 14. oktober.

Der var ikke umiddelbart nogen officiel kommentar fra Egypten.

Egyptisk politi og myndigheder har gentagne gange afvist at være involveret i Regenis død.

Kilder i Italiens retssystem siger, at det egyptiske retsvæsen ikke har givet dem adresserne på de fire sigtede. Ingen af dem ventes at være til stede i retten, når sagen efter planen indledes i oktober.

Giulio Regeni var i Egypten for at undersøge landets fagforeninger. Han så nærmere på ømtålelige spørgsmål om arbejdsforholdene i Egypten og betingelserne for fagbevægelsen.

Han havde offentliggjort kritiske artikler under et pseudonym.

Da hans mishandlede lig blev fundet i en forstad til Kairo, vakte det stor harme i Italien. Det førte til et anspændt forhold mellem de to lande.

Da det har været for vanskeligt at samarbejde med de egyptiske myndigheder, finder retssagen sted i Italien.

Siden Regenis død har de italienske myndigheder afvist adskillige påstande fremsat om ham af de egyptiske myndigheder. Blandt andet at han var spion, og at han var offer for kriminelle røvere.

Regeni blev slået, sparket, brændt og stukket med skarpe genstande utallige steder i hoveder og på hele kroppen.

Hans mor, Paola Deffendi, har tidligere sagt, at da hun så liget, kunne hun kun kende sin søn på "hans næsetip".

