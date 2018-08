Femstjernebevægelsen vil ikke betale til EU-samarbejdet, medmindre et andet land tager imod 150 migranter.

København. Italiens vice-premierminister Luigi Di Maio nægter at betale 20 milliarder euro til EU årligt, medmindre et andet europæisk land tager imod migranter fra skibet "Diciotta".

Sådan lyder det efter en uge med diplomatiske skænderier mellem Italien og EU.

Vicepremierministeren siger, at hans parti Femstjernebevægelsen kommer til at stemme for et betalingsstop, hvis ingen lande tager imod migranter, som venter i havnebyen Catania på Sicilien.

Hvis man ikke kommer frem til noget på mødet i EU-Kommissionen fredag i forhold til omfordeling af migranter på "Diciotta"-skibet, vil Femstjernebevægelsen ikke betale til EU-samarbejdet, lyder det fra Di Maio i en video på Facebook.

Den italienske regering, der tiltrådte i marts, som består af protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Ligaen, har sagt, at Italien ikke skal tage imod skibe med migranter.

Landet har de seneste år taget imod en meget stor del af de migranter, der kommer over Middelhavet.

Der var oprindeligt 190 migranter om bord på skibet. Men 13 af dem havde brug for lægehjælp og blev bragt i land.

Sent onsdag gav indenrigsminister Matteo Salvini 27 uledsagede mindreårige lov til at forlade skibet.

Det er i øjeblikket uvist, om det andet regeringsparti Ligaen støtter op om Di Maios udmelding.

