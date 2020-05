Italien er et af de hårdest ramte lande i verden af coronavirus. Om få uger vil landet åbne sine grænser igen.

Italiens regering har natten til lørdag godkendt et dekret, der tillader rejser til og fra udlandet fra 3. juni.

Det sker som et led i landets lempelser af restriktioner, der blev indført i marts for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Italien er begyndt at tage små skridt tilbage til normalen, blandt andet med ønske om at få økonomien tilbage på sporet.

Indtil videre har Italien, som er et af de hårdest ramte lande i verden, registreret over 31.000 coronarelaterede dødsfald og mere end 220.000 bekræftede smittetilfælde.

/ritzau/Reuters