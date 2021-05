Google har fået en bøde på godt 100 millioner euro for at udelukke app, der bruges ved opladning af elbiler.

Italiens konkurrencetilsyn har idømt Google en bøde på godt 100 millioner euro - cirka 750 millioner kroner - for at udnytte sin markedsposition.

Det oplyser tilsynet torsdag.

Google straffes for at have udelukket en rivaliserende app, der bruges i forbindelse med opladning af elbiler, fra sit styresystem.

Bøden lyder helt præcist på 102.084.433,91 euro.

Det er en app fra Enel X, som Google nu er blevet pålagt at gøre tilgængelig i styresystemet Android Auto. Det er et system, der minder om Android til smartphones, men som kan bruges på en skærm i bilens instrumentbræt.

- Ved at udelukke Enel X Italia fra Android Auto har Google på uretfærdig vis begrænset mulighederne for, at brugere kan få adgang til appen, når de kører og vil have opladet en elbil, skriver det italienske tilsyn.

- Google har konsekvent favoriseret sin egen app Google Maps, lyder det.

Det er en app ved navn JuicePass, som Enel X ifølge tilsynet ikke har haft mulighed for at udvikle til Android Auto.

- Udelukkelsen af Enel X Italias app fra Android Auto har stået på i over to år, og hvis det fortsætter, kan det permanent skade Enel X Italias muligheder for at skabe en solid kundebase, skriver konkurrencetilsynet.

Styresystemet Android samt Google Play, hvor man kan downloade apps, er dominerende på det italienske marked.

