Mens antallet af døde samt kontakttallet er faldet i Italien fredag, har landet registreret højt smittetal.

Italien har fredag sat rekord for antallet af nye smittetilfælde i løbet af 24 timer. Det viser tal fra landets sundhedsmyndigheder.

Således har myndighederne opdaget knap 41.000 nye smittetilfælde i landet det seneste døgn.

Alligevel siger den italienske premierminister, Giuseppe Conte, at der er optimisme at spore i tallene. Det såkaldte kontakttal er nemlig faldet fra 1,7 til 1,4.

Det betyder, at ti coronasmittede nu i gennemsnit giver smitten videre til 14 andre i stedet for 17.

For at smitten vurderes at være under kontrol skal kontakttallet være under én.

Tilbagegangen i kontakttallet er "de første tegn på en stagnerende smittespredning, hvilket kan tilskrives de restriktioner, der hidtil er blevet indført", lyder det fra topembedsmand Giovanni Rezza fra det italienske sundhedsministerium i en Facebook-video.

Samtidig peger Rezza på en "foruroligende stigning" i antallet af hospitalsindlæggelser - også på landets intensivafdelinger.

Dette kan medføre yderligere restriktioner, tilføjer Rezza.

Mere end 34.000 italienske coronapatienter er indlagt i Italien. Det er det højeste antal, siden pandemien brød ud. 3230 af disse ligger på intensivafdeling.

Det seneste døgn har yderligere 550 coronasmittede mistede livet i landet. Det er et fald sammenlignet med de foregående dage, hvor mellem 580 og 636 patienter mistede livet.

/ritzau/dpa