Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis nogen er i tvivl om, hvor alvorligt italienerne tager deres historiske steder, så kan de bare spørge en 33-årig australsk turist.

Han valgte nemlig at tage sig en lille tur på scooter gennem byen Pompeji, som i forhistorisk tid blev begravet i aske fra vulkanen Vesuv.

Det, som manden, ifølge ham selv, ikke vidste, var at han ingen omstændigheder måtte opholde sig der.

Han er nu sigtet for ulovlig indtrængen ifølge News.com.

Han kom ind i den historiske by i slipstrømmen af andre biler, som havde lovligt ærinde. Indgangen var en indgang for servicebiler.

Han nåede at køre 1,5 kilometer rundt i byen, før sikkerhedspersonale og politi fik fat i ham.

Turisten nåede ikke at gøre skade på noget i Pompeji, oplyses det yderligere ifølge CNN.

Han kørte heller ikke på nogen af byens oprindelige veje.

»Ruten han tog er en lille grusvej langs bymurene, som bruges af køretøjer på stedet til gravearbejde.«

Den store sikkerhed skyldes Pompejis skrøbelighed og status som et af de vigtigste og mest velbevarede steder fra oldtiden. Den er også på listen over UNESCOs verdensarv.

De italienske medier er da heller ikke imponerede over turistens ageren, og han er blandt andet blevet kaldt barbarisk.

En del af vreden skal måske også findes i, at det ikke er første gang denne sommer, at turister har haft svært ved at respektere Italiens historiske steder.

I juni fik to amerikanske turister således begge en bøde på cirka 3000 kroner, da de smed deres elløbehjul ned ad Den Spanske Trappe i Rom.

Dette lavede skader for 186.000 kroner.