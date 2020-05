Italien og Spanien åbner langsomt deres samfund op efter ugers restriktioner, og bedsteforældre glæder sig.

Antallet af døde med coronavirus i Italien er det seneste døgn vokset med 195, oplyser myndighederne mandag.

Det samlede antal døde med coronavirus er nu 29.079. Det er fortsat det højeste antal i Europa.

Mandagens dødstal er en stigning i forhold til søndag, hvor der blev meldt om 174 døde.

De nye tal kommer samtidig med, at regeringen i Rom indleder første fase af genåbningen af det italiensk samfund.

4,4 millioner italienere har mandag fået mulighed for at vende tilbage til arbejdet. Og folk kan atter komme udenfor efter i otte uger at have fået besked på at holde sig inden døre for at stoppe den galopperende coronavirus.

- Jeg vågnede klokken halv seks. Jeg var så spændt, siger Maria Antoniette Galuzzo. Hun er farmor til en treårig dreng, som hun for første gang i ugevis har kunnet tage med på tur i parken Villa Borghese i Rom.

Blandt de mange arbejdere, der mandag har kunnet vende tilbage til jobbet, er ansatte i byggeriet.

BBC skriver, at blomstersælgerne er tilbage på Campo dei Fiori i Rom for første gang siden 11. marts.

Men restauranter forbliver lukket en tid endnu. Kun takeaway fra restauranterne er igen tilladt.

Heller ikke kirkerne må holde åbent for at afvikle gudstjenester.

I Spanien var mandagens dødstal for døgnet 164, og det var identisk med det antal, som søndag blev meldt døde med coronavirus. Samtidig faldt antallet af nye smittede til 545 inden for de seneste 24 timer. Det er det laveste niveau siden 14. marts.

Spanien nåede toppen af coronakrisen 2. april, hvor der inden for et døgn døde 950 mennesker.

Spanien har lige som Italien igen åbnet lidt op. Man tyvstartede i weekenden ved at lade folk tage på spadseretur eller motionere i det fri. Det kommer efter 50 dages nedlukning af det spanske samfund.

Mindre butikker og virksomheder kan slå dørene op. Samtidig er nye regler trådt i kraft i den kollektive trafik. Alle rejsende skal nu være iført mundbind, når de kører i bus og metro.

