Ret usædvanligt har italiensk politi udsendt foto af 35-årig, som mistænkes for at have smittet 200 med hiv.

Ancona. En hiv-smittet mand, som måske bevidst har smittet flere end 200 sexpartnere med den frygtede virus, er blevet anholdt i Italien.

35-årige Claudio Pinti er blevet anholdt, oplyser en talsmand for politiet i Ancona torsdag til det tyske nyhedsbureau dpa.

Selv om manden var blevet diagnosticeret hiv-positiv for mindst 11 år siden, tog han ingen forbehold, og han advarede ikke sine partnere om sygdommen, oplyser politiet.

Da han blev pågrebet, nægtede han at kende til hiv, oplyser politiet.

Ubehandlet kan smitte med hiv føre til aids.

På et pressemøde onsdag sagde politiet i Ancona, at Pinti jævnligt benyttede datingsider, hvor han fandt partnere. Ifølge italienske myndigheder kan den 35-årige have smittet flere end 200 mennesker.

Han blev anholdt, efter at en af hans nylige partnere var blevet indlagt på et hospital, da hun følte sig syg. Hun blev diagnosticeret med hiv.

Italienske myndigheder opfordrer alle potentielle ofre til at kontakte politiet. Politiet har også - ret usædvanligt - udsendt et foto af den 35-årige.

Siden har myndighederne fået flere henvendelser.

- Folk er ret tilbageholdende på grund af skammen, siger talsmanden for politiet i Ancona.

En million aids-smittede mistede ifølge WHO livet til sygdommen i 2016.

Chancen for overlevelse eller et betydeligt længere liv er markant bedre i dag, end den var tidligere. Det skyldes bedre behandlingsmuligheder i dag.

Sidste år blev en mand idømt 24 års fængsel i en lignende sag. Han blev dømt for at have smittet 30 mennesker. Blandt de smittede var en gravid kvinde, som gav sygdommen videre til sit barn.

/ritzau/dpa