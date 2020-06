Det har længe været Østrig og Italien, der har fået skylden for spredningen af coronavirus i blandt andet Sverige.

Men en samling af studier fra de svenske sundhedsmyndigheder, lavet af den norske avis Aftenposten, viser nu, at en stor del af turisterne har besøgt et helt andet sted.

»Vores blik var rettet mod rejsende fra Italien, men i dag ved vi, at smitten kom ind fra andre lande, som gik under vores radar,« siger Johan Carlson, generaldirektør for Folkhälsomyndigheten, sundhedsmyndighederne i Sverige, til mediet.

Et af de steder, man har overset, er New York.

Det viser sig nemlig, at rigtig mange mennesker blev smittet med coronavirus, der stammede fra delstaten mellem den 31. januar - her registrerede Sverige sit første tilfælde - og frem til den 15. marts.

Ifølge Johan Carlson har det været let at finde frem til de svenskere, der har været på skiferie i Italien. Han beskriver dem som veluddannede mennesker fra Stockholmsområdet, der var velorienterede og fulgte udviklingen i nyhederne.

Og fordi fokus lå på netop denne gruppe, så missede man de svenskere, som havde rejst andre steder. Særligt lande, hvor man på daværende tidspunkt ikke var opmærksom på, at virussen var i omløb.

Et af de områder var New York, men også London, Paris, Barcelona og andre storbyer i Europa.