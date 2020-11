Fire af Italiens 20 regioner er såkaldt røde zoner, hvor der indføres skærpede coronarestriktioner fra fredag.

Italien og Frankrig har begge registreret det hidtil højeste antal nye bekræftede smittetilfælde på et døgn.

Italiens sundhedsministerium har registreret 34.505 nye tilfælde af coronasmitte i det seneste døgn.

Torsdag er der også registreret 445 coronarelaterede dødsfald i Italien.

Det er første gang siden 2. maj, at Italien melder om over 400 coronadødsfald på et døgn. Og det er en markant stigning i forhold til de 352 dødsfald, der blev registreret dagen inden.

Samlet set er i alt 40.192 coronasmittede mennesker døde i Italien siden februar, hvor coronaudbruddet nåede til landet.

Italien er kun det sjette land i verden, der har meldt om flere end 40.000 coronadødsfald.

Også nabolandet Frankrig nærmer sig den kedelige milepæl. Her er der torsdag registreret 363 nye dødsfald, så det samlede antal coronadødsfald siden begyndelsen af året nu er oppe på 39.037.

Frankrig har i det forgangne døgn registreret lidt over 58.000 nye smittetilfælde. Det er anden gang på fire dage, at landet registrerer det højeste antal daglige coronasmittede på noget tidspunkt, siden udbruddet begyndte.

Frankrigs sundhedsminister, Olivier Véran, siger på et pressemøde torsdag, at hvis virusset fortsat spreder sig i samme hast, vil anden bølge af udbruddet blive værre og længerevarende end første bølge.

Véran vurderer, at udbruddet vil vare til midten af december.

I hovedstaden Paris og andre hårdt ramte områder er der indført en række restriktioner for at begrænse smitten.

I Italien er det den nordlige region Lombardiet, hvor også storbyen Milano ligger, som er det hårdest ramte område af landet. En fjerdedel af det seneste døgns nye smittetilfælde er konstateret her.

Lombardiet er også en af de såkaldt røde zoner, som Italiens regering har udpeget. Det er de fire regioner, der har det højeste smittetal.

Butikkerne i disse zoner skal lukke fra fredag. Undtaget er de butikker der sælger mad, medicin og andre fornødenheder.

Folk skal blive hjemme, medmindre de bliver nødt til at tage på arbejde, købe ind eller har et akut og vigtigt ærinde.

Der indføres natligt udgangsforbud fra klokken 22 til 05 i hele landet.

Museer og udstillingssteder lukker. I forvejen er sportshaller, biografer og teatre lukket ned i Italien.

Barer, pubber, restauranter og de fleste butikker i røde og orange zoner vil også få besked på, at de skal lukke. De har i dag åbent til klokken 18.

De nyeste restriktioner, der træder i kraft ved midnat, har forårsaget vrede i de regioner, hvor reglerne skærpes.

Attilio Fontana, der leder det regionale styre i Lombardiet, kalder det "et slag i ansigtet" for hans region, skriver nyhedsbureauet dpa.

Italiens regering vil af hensyn til økonomien gerne undgå at lukke hele landet ned, har den sagt.

Restriktionerne gælder frem til 3. december.

/ritzau/Reuters