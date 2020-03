Over 900 mennesker er i løbet af det seneste døgn døde i Italien, efter at de var smittet med coronavirus.

Antallet af døde som følge af coronavirus er på et døgn steget med 919, meddeler italienske myndigheder fredag.

Det er det højeste, siden udbruddet begyndte.

Inden da var det højeste dødstal på et enkelt døgn i Italien 793. Det blev registreret i lørdags.

I alt er 9134 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde i Italien.

De officielle tal viser, at der torsdag var 712 coronadødsfald på et døgn, onsdag 683, tirsdag 743, mens der mandag var 602 døde.

Den værst ramte region, Lombardiet i det nordlige Italien, melder om en markant stigning i antallet af døde i forhold til dagen inden.

Her er i alt 5402 døde og 37.298 bekræftet smittet.

Døgnet inden var tallene i Lombardiet henholdsvis 4861 døde og 34.889 smittede. Det betyder, at der i løbet af et seneste døgn er 541 døde alene i Lombardiet.

Lidt flere patienter er indlagt på intensiv afdeling i Italien. Der er i alt 3732 alvorligt syge patienter mod 3612 dagen inden.

Af de titusinder af smittede i Italien er næsten 11.000 meldt helt raske igen. Det er yderligere 600 raskmeldte siden torsdag.

Det totale antal bekræftede smittetilfælde i hele Italien er steget til 86.498. Dagen inden var det 80.539.

Tallene fra fredag inkluderer 50 dødsfald, som reelt skete torsdag i den nordlige region Piemonte. Men meldingen fra myndighederne i Piemonte kom for sent til, at de blev talt med i den nationale statistik torsdag aften.

Det har ført til forvirring og har betydet, at nogle medier fredag aften fejlagtigt melder om 969 døde i stedet for 919.

Italien har nu flere smittede end Kina, der har bekræftet knap 82.000 smittetilfælde. I forvejen har Italien - for længst - registreret et betydeligt højere antal coronadødsfald end Kina, der officielt har cirka 3300 dødsfald som følge af virusset.

USA er dog det land med fleste bekræftede smittetilfælde. Torsdag aften meddelte USA, at landet har over 86.000 bekræftede smittede. Det tal ventes at stige yderligere, efterhånden som nye tal bliver indrapporteret fredag.

/ritzau/Reuters