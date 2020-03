Al "unødvendig" produktion skæres væk i Italien for at sikre adgang til vigtigste tjenester og varer.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har sent lørdag aften taget nye skridt i kampen mod coronavirus, der har kostet 4825 mennesker i Italien livet.

Al unødvendig produktion, det vil blandt andet sige en række fabrikker, skal således lukke helt, siger han i en live tvtransmission.

Alle fødevarebutikker og apoteker fortsætter med at have åbent, lyder det dog.

- Regeringen har taget beslutningen at lukke ned for al produktion i landet, som ikke er strengt nødvendig, afgørende eller uundværlig for at garantere de vigtigste varer og tjenester, siger Giuseppe Conte.

Han uddyber dog ikke i detaljer, hvad der er "uundværligt".

- Vi vil sænke farten på landets produktion, men vi vil ikke stoppe den helt, siger han.

Torsdag blev Italien det land hvor flest mennesker er døde af Covid-19. Landet regnes som det globale epicenter for virusset.

Hidtil havde Kina været det land med flest dødsfald, siden man i december begyndte at registrere de første sygdomstilfælde i Hubei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger.

/ritzau/AFP