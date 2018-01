Domstol er blevet anmodet om at ændre EU-beslutning om at flytte agentur til Amsterdam fra London.

Luxembourg. EU-Domstolen oplyser, at Italien har klaget over beslutningen om, at Det Europæiske Lægemiddelagentur flyttes til Amsterdam.

Domstolen meddeler i et tweet, at den er blevet anmodet om at ændre EU-beslutningen om at flytte agenturet, der ligger i London, til Amsterdam efter brexit.

- Italien og bystyret i Milano har indledt en sag for at få ophævet beslutningen, som blev truffet ved en lodtrækning.

København var med i opløbet til at få EU's agentur for lægemidler. København var blandt de tre byer, som endte i finalen om lægemiddelagenturet.

Det var sammen med 18 andre europæiske lande, at Danmark i første omgang lagde billet ind på at huse EMA.

Det var Milano og Amsterdam, der gik videre til tredje runde med henholdsvis 12 og 9 point. København røg ud med 5.

Ved tredje og sidste afstemningsrunde fik både Milano og Amsterdam 13 point. Det blev herefter afgjort ved lodtrækning, hvor Amsterdam løb med sejren.

