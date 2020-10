I et forsøg på at bremse smittespredning indfører Italien nu krav om mundbind og forlænger krisetilstand.

Italien indfører et landsdækkende påbud om at bære mundbind udendørs for at bremse spredningen med coronavirus.

Det oplyser det italienske sundhedsministerium onsdag eftermiddag.

Det sker efter et regeringsmøde, hvor coronakrisen har været på dagsordenen.

Samtidig forlænges undtagelsestilstanden, der er indført i forbindelse med pandemien, til 31. januar.

Italien har den seneste tid registreret en stigende tendens i antallet af nye smittetilfælde.

Niveauet ligger dog stadig langt under andre store europæiske lande som Spanien, Frankrig og Storbritannien.

/ritzau/Reuters