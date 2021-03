Italien har onsdag forlænget en række restriktioner og gjort vacciner obligatoriske for sundhedsansatte.

Den italienske regering vil med et nyt dekret gøre det obligatorisk for ansatte i sundhedssektoren at blive vaccineret.

Det meddeler premierminister Mario Draghis regering efter et møde onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at nogle sundhedsmedarbejdere har været skeptiske over for vaccineudrulningen.

Medarbejdere på hospitaler og apoteker, som nægter at lade sig vaccinere, vil få andre opgaver, der ikke udgør en risiko for at blive smittet, melder regeringen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Men de kan også risikere at blive suspenderet uden løn resten af året, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Formålet med tiltaget er at beskytte så mange som muligt. Både medicinsk og paramedicinsk personale og dem, der befinder sig i miljøer, hvor man kan være mere udsat for smitte, lyder det fra regeringen i en erklæring ifølge Reuters.

Kritikere mener, det er tvivlsomt, hvorvidt tiltaget kan være lovligt, skriver The Guardian.

Italiens vaccineudrulning er ligesom mange EU-landes hæmmet af forsinkelser. Landet har som mål at vaccinere en halv million om dagen i april. I øjeblikket bliver omkring 230.000 mennesker vaccineret i døgnet.

Der er blevet givet cirka ti millioner stik siden slutningen af december, hvor cirka 3,1 million af Italiens 50 millioner mennesker har fået begge doser af en coronavaccine.

Italien har onsdag også forlænget en række coronarelaterede restriktioner indtil udgangen af april, skriver dpa.

Det betyder, at restauranter, barer og fitnesscentre forbliver lukket, og at mange regionale rejser er forbudt.

Dog ønsker regeringen at genåbne skoler for yngre børn efter påske. Det betyder, at børn op til sjette klasse kan vende tilbage til skolen. Italien vil også gradvist udfase fjernundervisningen for ældre elever.

Italien har siden februar sidste år registreret 3,6 millioner smittede. Antallet af dødsfald blandt coronasmittede nærmer sig 110.000.

/ritzau/