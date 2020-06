Italien var det første land i Europa, der blev hårdt ramt af coronavirus. Onsdag åbner lufthavne for turister.

Fra onsdag kan turister igen sejle i gondoler i Venedigs kanaler og tage selfies foran Colosseum eller på Veronas berømte balkon.

Efter tre måneders nedlukning genåbner Italien nemlig lufthavne og grænser for turister fra Europa.

Det sker med håbet om at genoplive landets turistindustri, der har været hårdt ramt under coronakrisen.

Italien var det første europæiske land, der for alvor blev ramt af coronaviruspandemien. I alt har Italien registreret flere end 33.000 coronarelaterede dødsfald.

Genåbningen sker derfor også med en frygt for, at turister ikke vil besøge støvlelandet, hvor virussets indtog har rystet mange.

Det har fået lederen i den sydvestlige region Calabrien, Jole Santelli, til at lokke turister til med sloganet:

- Kom til Calabrien. Der er kun én risiko: At du bliver fed.

Det siger hun med henvisning til det kalorierige italienske køkken.

Det forventes, at Italien kun genåbner for internationale flyvninger i de store byer Milano, Rom og Napoli.

Der er ikke krav om selvisolation for rejsende fra Europa, medmindre personen for nylig har rejst på et andet kontinent.

Dog er det langt fra alle lande, der tillader rejser til Italien.

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet for eksempel alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august.

Også Belgien og Storbritannien fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Østrig ophæver sine restriktioner i midten af juni for Tyskland, Schweiz, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn - men ikke Italien.

I Schweiz advarer myndighederne borgerne mod at rejse til Italien.

Fra 1. juni blev flere turistattraktioner i Italien genåbnet. Det gælder blandt andet Colosseum, hvor besøgende skal bestille en tid i forvejen og bære ansigtsmaske.

/ritzau/AFP