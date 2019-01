Fransk-italiensk ordkrig om Afrika-politik optrappes. Frankrig har indkaldt Italiens ambassadør.

Frankrig har protesteret over for Italien og indkaldt landets ambassadør til samtaler i et opgør om Afrika.

Det er sket, efter at den italienske vicepremierminister, Luigi Di Maio, har beskyldt franskmændene for at skade afrikanske lande økonomisk og dermed skabe øget migration.

Italiens vicepremierminister opfordrede søndag EU til at indføre sanktioner mod Frankrig på grund af landets politik i Afrika.

Luigi Di Maio sagde, at Frankrig "er aldrig holdt op med at kolonisere et stort antal af de afrikanske lande."

Italiens politiske ledere har gentagne gange været i klammeri med Frankrig i de seneste måneder i spørgsmål om migration, demonstrationer og kultur.

Da Frankrig kritiserede Italien for ikke at tillade redningsbåde med migranter i Middelhavet at sejle ind i landets havne, reagerede italienske embedsmænd ved at beskylde Frankrig for selv at afvise migranter.

Italiens indenrigsminister, højrefløjspolitikeren Matteo Salvini, erklærede tidligere i denne måned, at Frankrig huser "et antal terrorister, som har begået drab i Italien".

Di Maio, leder af Femstjernebevægelsen (MSS), har også taget parti for "De Gule Veste" i Frankrig, som demonstrerer mod præsident Emmanuel Macrons reformer. Di Maio har opfordret de franske aktivister til at fortsætte deres protester, og han tilbyder endda at støtte dem.

Den italienske viceregeringschef siger, at franskmændenes politik forarmer afrikanerne og får dem til at forlade Afrika.

Franske diplomater kalder Di Maios bemærkninger for "fjendtlige og ubegrundede, da Frankrig og Italien er i et partnerskab i EU".

Di Maio, som også er arbejds- og økonomiminister, har fremsat beskyldninger mod Frankrig både søndag og mandag. Han siger, at Frankrig anvendelse af møntenheden CFA-franc i over en halv snes tidligere kolonier er at bruge valuta fra kolonitiden.

- Dermed forhindrer Frankrig økonomisk udvikling. Hvis Europa skal vise mod, må det have mod til at konfrontere en dekolonisering af Afrika, siger han.

Den Internationale Organisation for Migration (IOM) siger, at 4216 migranter er kommet til EU over havet siden nytår - over det dobbelte af antallet i samme periode sidste år.

/ritzau/Reuters