Fra 1. januar er det slut med at reklamere for onlinecasinoer, odds og lotterier i Italien. Hasard og gambling smadrer nemlig folks liv, mener vicepremierminister Luigi di Maio.

Forbuddet betyder, at man fjerner samtlige spilreklamer fra tv, radio og internet, ligesom professionelle italienske sportsudøvere ikke længere må have spilfirmaers logo på trøjen, og sportsklubber og kulturelle begivenheder ikke må indgå sponsoraftaler med bettingfirmaer. Dog må man fortsat gerne reklamere for det statsejede lotteri - Italiens svar på Danske Spil.

»Jeg synes, industrien er blevet for stor på bekostning af menneskers sundhed og værdighed. Vi vil skære ned på det,« siger Luigi di Maio i følge Daily Mail.

Bryder man forbuddet, må man hoste op med minimum 364.000 kroner, som vil blive doneret til foreninger, der arbejder for at komme ludomani til livs.

Burde spilreklamer være forbudt i Danmark?

Hos Center For Ludomani i Danmark mener man, at forbuddet vil have en gavnlig effekt.

»For de mennesker, der har eller har haft et spillemæssigt problem, er reklamerne en rigtig, rigtig dårlig cocktail. Mange spillere og pårørende siger til os, at de ikke kan forstå, at der fortsat kan være reklamer for spil,« forklarer Michael Bay Jørsel til DR.

Han anbefaler dog ikke, at Danmark følger trop, da han frygter, at man i stedet vil forsøge at omgå forbuddet.

I stedet mener han, man skal give spilbranchen en chance for at se på, om reklamer for spil skal begrænses - noget, som den allerede er i gang med, oplyser han til DR.