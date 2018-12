Den italienske regering er klar til at præsentere et nyt forslag for EU-Kommissionen om finansloven i 2019.

Den italienske regering er klar til at fremlægge et endeligt bud på en finanslov for næste år, som skal afslutte en langvarig strid med EU-Kommissionen.

Kommissionen har afvist de foreløbige forslag til det italienske statsbudget for 2019, fordi de har været i strid med eurozonens spilleregler og truet med med økonomiske sanktioner.

Derfor har regeringen i Rom fået besked om at vende tilbage til Bruxelles med et nyt forslag.

Og det er Italiens premierminister, Guiseppe Conte, og vicepremierministrene Luigi Di Maio og Matteo Salvini sent søndag aften blevet enige om.

Det oplyser en talsmand for Salvini uden at komme med konkrete detaljer.

I sidste uge meddelte Conte, at regeringen var villig til at file på sit oprindelige forslag, så næste års budgetunderskud ville lande på forventet 2,04 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Tidligere blev der kalkuleret med et underskud på 2,4 procent.

Men ifølge avisen La Repubblica er det ikke nok til at formilde EU-Kommissionen. Den forlanger en yderligere trimning på 0,2 procentpoint.

Det var ifølge dpa ventet, at Conte og hans to vicepremierministre ville tage stilling til det krav på søndagens møde.

/ritzau/