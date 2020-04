»Hvis du elsker Italien, skal du holde afstand.« Med den overskrift præsenterede premierminister Giuseppe Conte søndag en genåbningsplan for Italien.

Men kærligheden til hinanden er der stadig lukket for. I hvert fald den kærlighed, der ikke er bundet af blod eller papir.

Siden den 10. marts har italienerne levet med restriktioner, som i praksis har adskilt familiemedlemmer og ægtepar.

Men om en uge – den 4. maj – må italienerne igen forlade deres hjem for at besøge pårørende: altså ægtefæller, forældre, bedsteforældre, søskende, børn og børnebørn.

Det skriver flere italienske medier bl.a. La Stampa.

Kærester er til gengæld ikke omfattet af definitionen 'pårørende'. Men skal nemlig enten være gift eller direkte slægtninge for at kunne få lov at gense hinanden igen i starten af maj.

Lempelsen, der betyder, at familiemedlemmer efter knap to måneders adskillelse nu igen må mødes, skal ifølge premierministeren ses som en mulighed for, at familier, som er blevet adskilt under den seneste måneds lockdown, nu kan se hinanden igen.

Men der er altså stadig forbud mod deciderede familiesammenkomster.

Og møderne mellem f.eks. børn og forældre, som har været adskilt, skal ske med 'god afstand og masker', gør premierministeren det klart.

»I må altid overholde sikkerhedsafstanden på mindst en meter. Selv i samvær med familien. Eksperterne fortæller os, at i et ud af fire smittetilfælde er smittekilden fra familien,« sagde premierministeren søndag.

I forbindelse med genåbningen bliver det et krav, at alle bærer ansigtsmaske, når de bevæger sig ud.

Italienerne må samtidig kun besøge familie, der bor i samme region som dem selv.

Rejser mellem landets regioner vil fortsat kun være tilladt, hvis man har et helbreds- eller arbejdsmæssigt formål.

Ud over lempelsen af udgangsforbuddet må fabriks- og bygningsarbejdere den 4. maj vende tilbage på arbejdet. Derudover vil parker og haver åbne igen.

Den 18. maj åbner museer og biblioteker, mens barer og restauranter under særlige restriktioner må åbne igen 1. juni.

Anderledes er det med de italienske skoleelever, der først skal tilbage i skolerne igen til september.