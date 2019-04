Italiensk politi anslår, at ladningen af hash har en markedsværdi på næsten en halv milliard kroner.

Mere end seks ton. Så meget vejede den ladning af hash, som italiensk politi lørdag beslaglagde fra en båd ud for den sicilianske kyst.

På et pressemøde oplyser den italienske kystvagt, at hashen har en anslået markedsværdi på næsten en halv milliard kroner.

Det var spansk politi, der gjorde italienerne opmærksomme på båden, hvis færden over Middelhavet fik mistanken til at stige hos den spanske kystvagt.

Båden var indregistreret i Spanien, men befandt sig lørdag omkring 160 kilometer syd for Sicilien.

På båden fandt myndighederne fem forskellige typer af hash. I forbindelse med beslaglæggelsen har myndighederne anholdt tre spanske statsborgere.

Ifølge de italienske myndigheder er flere sydeuropæiske lande - særligt Italien, Spanien og Frankrig - meget opmærksomme på hashsmugling fra blandt andet Marokko.

Det pressemødet lørdag tilføjes det, at det er den femte succesfulde aktion på under et år mod smuglerbåde lastet med narkotika i farvandet mellem Sicilien og Tunesien.

/ritzau/dpa