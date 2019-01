Tyske politikere har fået hacket private oplysninger. Det samme kan ske i Danmark, advarer ekspert.

Der er stor risiko for, at danske politikere kan blive hacket og få publiceret personfølsomme oplysninger, som det er sket i Tyskland.

Det mener Peter Kruse, der er it-sikkerhedsekspert i sikkerhedsfirmaet CSIS.

- Det er meget sandsynligt, at der kan ske noget lignende i Danmark, siger han.

Fredag skriver tyske medier, at hackere har offentliggjort følsomme informationer om hundredvis af tyske politikere. Der er lagt mailadresser, telefonnumre, private breve og kopier af id-kort ud på Twitter.

Ifølge Peter Kruse er der intet, der tyder på, at cyberangrebet i Tyskland skulle være støttet af en udenlandsk stat.

- Alt tyder på, at det her angreb har en tysk oprindelse. Vi har kigget på dataene, og det ligner det, man kalder et "hacktivist-angreb", siger han.

Det er typisk, når hackerne hacker for at statuere et eksempel og vise, hvor let det er at skaffe sig adgang til fortrolige oplysninger.

Den regionale avis Rheinische Post skriver, at både forbundskansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier er blandt ofrene for angrebet.

Men en talskvinde for forbundsregeringen i Berlin siger, at der ikke er offentliggjort følsomme oplysninger, som kan skade Merkel eller kanslerministeriet.

Alle større politiske partier er berørt - bortset fra Alternative für Deutschland (AfD) på højrefløjen.

Softwareudvikler Poul-Henning Kamp, der skriver blogindlæg på it-mediet Version2 samt fagbladet Ingeniøren, er enig med Peter Kruse i, at det er meget sandsynligt, at et lignende angreb kan ske i Danmark.

Faktisk er han sikker på, at det sker.

- Chancen er 100 procent. Det er et spørgsmål om, hvornår valgkampen er så meget i gang, at der er nogen, der har lyst til at lave et angreb, siger han.

I december sagde Forsvarets Efterretningstjeneste, at der er en overhængende risiko for, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel mod Danmark i forbindelse med folketingsvalget.

/ritzau/