Nu skal det være slut med at se de vilde hunde løbe rundt i Istanbuls gader. De er blevet midtpunktet i et politisk stormvejr, der involverer præsident Recep Tayyip Erdogan og en app, som hjælper med at få dem dræbt.

Både hunde og katte løber rundt mellem folk i byen Istanbul, Tyrkiets kulturelle hovedstad. De æder på de offentlige pladser, og de springer ud foran besøgende i Tyrkiets gamle kulturby. Det skriver nyhedsbureauet AFP

Researcheren Ekrem Isin skrev 'Den firbenede hovedstad: Gadehundene i Istanbul', og han siger:

»Det er faktisk en tradition i Østen. Hvert byområde har sine hunde, og folk tager sig af dem,« siger han i et interview.

En gadehund nær Hagia Sofia-moskeen i Istanbul. Foto: YASIN AKGUL

I nogle islamiske kulturer ser de rettroende hundene som uskyldige dyr. De vil tale på dommedag og åbne de troendes dør til himlen.

Sidste år blev en fireårig pige angrebet og alvorligt såret af et par pitbulls i byen Gaziantep, der er en storby i den sydøstlige del af Tyrkiet.

Pitbullerne var godt nok kæledyr og ikke gadehunde, men Erdogan deklarerede straks: »Gadehunde hører til i kenneler og ikke på gaderne.«

Argumenterne for at forbyde gadehundene i Istanbul blev forstærket via appen kaldet Havrita, som gav brugerne mulighed for at rapportere om den helt eksakte placering af de vilde gadehunde.

En gadehund under Galatatårnet i Istanbul. Foto: YASIN AKGUL

Hunde begyndte af dø på stribe, efter Havrita blev lanceret i maj i år.

»Vi begyndte af høre mere om forgiftning eller massedød,« sagde advokaten Gulsaniye Ekmekci.

Denne måned tog retten i Ankara kritikerne af appen Havritas side. Retten blokerede adgangen til både dens webside og dens app.

Det er ikke første gang, at Istanbul forsøger at komme af med de vilde gadehunde.

En vild gadehund sover nær Taksimpladsen i Istanbul. Foto: YASIN AKGUL

Ottomanerne sendte i år 1910 cirka 80.000 vilde hunde ud på en øde ø. De ville give det, der dengang var Tyrkiets hovedstad, et mere europæisk udseende.

»Men der var ikke en dråbe vand på øen, og hundene dræbte hinanden af sult og tørst,« skrev den franske forfatter Pierre Loti, som ofte besøgte Istanbul på den tid.