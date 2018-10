Talsmand for tyrkisk regering: Angreb på journalist var monstrøst planlagt.

Istanbul. Tyrkiets politi skal til at undersøge en bil, der tilhører det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Den er blevet fundet i Sultangazi-distriktet i den tyrkiske storby, oplyser tv-stationen NTV og andre lokale medier mandag.

De tyrkiske og de saudiarabiske myndigheder efterforsker den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden den 2. oktober, hvor han gik ind i Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby.

De saudiarabiske myndigheder hævdede længe, at de intet kendte til journalistens skæbne, men de har nu erkendt, at han blev dræbt i konsulatbygningen.

Ifølge den saudiarabiske udlægning af sagen døde Khashoggi under "et slagsmål inde i konsulatet", da han kom for at hente dokumenter til brug for hans planlagte bryllup.

Men talsmanden for det tyrkiske regeringsparti AK siger, at drabet på Khashoggi var kompliceret og "monstrøst planlagt".

Talsmanden, Omer Celik, siger yderligere, at det drabet var planlagt på "en barbarisk måde".

- Og vi står over for en situation, hvor der har været gjort forsøg på en masse hvidvaskning.

En person, der er blandt de mistænkte for drabet på den saudiarabiske journalist, blev fanget på kameraer i journalistens tøj, efter at Khashoggi var blevet dræbt.

Det vurderer en højtstående tyrkisk embedsmand ifølge CNN. Tv-stationen har fået fat i billederne, der er en del af den tyrkiske regerings efterforskning.

Her ser det ifølge CNN ud til, at manden forlader konsulatet iført Khashoggis tøj, et falsk skæg og briller.

Den samme 57-årige mand blev efterfølgende set i Khashoggis tøj ifølge den tyrkiske efterforskning ved byens kendte attraktion Den Blå Moské.

Manden optræder på overvågningsfoto ved moskéen, få timer efter at journalisten sidst blev set 2. oktober. Det var her, han trådte ind af døren til Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

