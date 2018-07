Israels hær bekræfter at have affyret missiler mod et syrisk fly. Ifølge flere medier er flyet skudt ned.

Den israelske hær har skudt et syrisk kampfly ned, oplyser den israelske hærs radiostation ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også det israelske medie Haaretz og nyhedsbureauet AFP skriver, at israelske missiler har skudt et syrisk kampfly ned.

På den israelske hærs Twitter-profil giver hæren selv flere oplysninger om hændelsen - uden dog at bekræfte, at flyet er skudt ned.

- To Patriot-missiler er blevet affyret mod et syrisk Sukhoi-fly, som infiltrerede omkring en mil (1,6 kilometer, red.) ind i israelsk luftrum. Den israelske hær overvågede kampflyet, der siden blev opfanget med Patriot-missilet, hedder det.

- Siden i morges har der været en stigning i de interne kampe i Syrien, og i det syriske luftvåbens aktiviteter. Den israelske hær er i højeste beredskab og vil blive ved med at handle mod enhver overtrædelse af 1974-fredsaftalen.

Det er umiddelbart ikke klart, om missilerne har ramt flyet. Ifølge hærens radiostation, som Reuters citerer, er piloternes tilstand ukendt.

/ritzau/

/ritzau/