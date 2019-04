Benny Gantz, der leder partiet Blå og Hvid, erkender nederlag til Netanyahus Likud-parti ved tirsdagens valg.

Det israelske parti Blå og Hvid erkender onsdag aften, at det har tabt valget til premierminister Benjamin Netanyahus parti, Likud.

Det siger Benny Gantz, partiets leder, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også nummer to i partiet, Yair Lapid, erkender nederlaget over for israelsk tv ifølge Reuters.

- Vi vandt ikke denne runde. Vi vil i opposition gøre Likuds liv til et helvede, advarer han.

Blå og Hvid har fået lige så mange mandater som premierminister Benjamin Netanyahus parti.

De har ifølge den foreløbige optælling fået 35 mandater hver. Parlamentet har 120 medlemmer.

Men Netanyahus koalitionspartnere klarede sig bedre end de partier, der skulle have bragt Blå og Hvid anført af Benny Gantz til magten.

Der var ellers store forhåbninger i oppositionen, da valgstederne lukkede tirsdag aften. Her stod Blå og Hvid til en snæver sejr. Det fik i første omgang Gantz til at udråbe sit parti som valgets vinder.

I sidste fase af valgkampen lovede Netanyahu, at han ville bruge en valgsejr til at indlemme jødiske bosættelser på Vestbredden i staten Israel.

/ritzau/