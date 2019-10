Det israelske selskab brugte ifølge WhatsApp spyware til at udspionere journalister, systemkritikere og andre.

WhatsApp, der er et socialt medie til at udveksle beskeder, har lagt sag an mod det israelske overvågningsfirma NSO. Det beskyldes for at medvirke til cyberspionage mod diplomater, regeringsfolk, systemkritikere og journalister.

NSO skal have hjulpet spioner med at bryde ind i telefoner blandt 1400 abonnenter på WhatsApp.

Stævningen er indgivet til en domstol i San Francisco i Californien. WhatsApp ejes af Facebook.

Det påståes, at NSO hjælper regeringer med at hacke sig ind på udvalgte folk i 20 lande. Kun Mexico, De Forende Arabiske Emirater og Bahrain omtales ved navn. De enkelte hændelser beskrives ikke nærmere.

I en erklæring fra WhatsApp hedder det, at 100 personer fra civilsamfundet har været mål for spionagen. Det viser et "mønster af misbrug, der ikke er til at misforstå".

NSO afviser alle beskyldninger.

WhatsApp har 1,5 milliarder brugere hver måned. Selskabet har ofte brystet sig af at have en meget høj sikkerhed, blandt andet at der er kryptering af meddelelser, så de ikke kan læses af en tredjepart.

Sagen blev første gang afsløret af avisen Financial Times for et halvt år siden. WhatsApp oplyser, at det har brugt de sidste seks måneder på at efterforske sagen.

Det oplyses samtidig, at alle de 100 personer, der har været ramt af NSO's spyware, blev kontaktet tirsdag.

NSO hævder, at det kun har solgt sin spyware til polititjenester og efterretningstjenester, hvis formål har været at stoppe forbrydelser og forhindre terror.

En ven til den saudiarabiske systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi samt syv andre journalister og aktivister er gået til retten i Israel og Cypern. De beskylder NSO's spyware for at have spillet en rolle i drabet på Khashoggi.,

Han blev myrdet sidste år på det saudiske konsulat. Her tyder meget på, at det var en statsforbrydelse.

/ritzau/Reuters