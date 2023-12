»I planlægger at bygge de her huse ovenpå massegravene med døde børn? Ulækkert.«

Sådan lyder én ud af utallige kommentarer på et Instagram-opslag, der har høstet masser af vrede.

Opslaget består af et billede fra Gaza, hvor flere af bygningerne er sønderbombede.

Men på billedet er der flere tegnet fem store villaer ind, mens teksten til opslaget lyder:

»Et hus på stranden er ikke bare en drøm.«

Billedet er lagt op af det store israelske ejendomsfirma, Hayew Zahav, der ifølge Berlingske er ejet af den russisk-israelske ejendomsmægler Zeev Epshtein.

Her er billedet, der har fået kommentarsporet op i det røde felt. Foto: Instagram Vis mere Her er billedet, der har fået kommentarsporet op i det røde felt. Foto: Instagram

En mand, der generelt er kendt for at have tjent mange penge på at have bygget israelske boliger på den besatte vestbred.

Og i kommentarsporet til opslaget gør folk det da også klart, at de anser billedet for usmageligt.

Her er et udpluk af kommentarerne:

Tænker I ikke på, hvordan børnene, der mistede deres liv, og familierne, der mistede deres drøm, føler efter den massakre, I har udført? Hvor er jeres menneskelighed?

Du burde blive arresteret, og nøglen skulle smides væk. Det er en skændsel.

Okay – så det var planen hele vejen igennem – at bygge (virkelig grimme huse i øvrigt) på en massegrav

Lad være med at stjæle palæstinensisk land. Hvilken skam!

Zeev Epshtein har selv oplyst, at der er tale om et satirisk indslag. Han oplyser også, at byggeprojekter ikke kan blive sat i gang, før den israelske regering vurderer, om den vender tilbage og besætter Gaza.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har dog allerede afvist, at man vil besætte Gaza på ny.

Antallet af dræbte i Gazastriben, siden krigen mellem Hamas og Israel brød ud 7. oktober, klatrer hele tiden opad.

Næsten dagligt kommer der opdateringer fra sundhedsmyndighederne i Gaza.

Ifølge de seneste opgørelser er næsten 20.000 personer, hvoraf 70 procent er kvinder og børn, blevet dræbt i de israelske angreb. Gazastribens befolkning er på 2,4 millioner indbyggere.

Sundhedsmyndighederne i Gaza er styret af Hamas, der 7. oktober begyndte krigen ved at massakrere 1200 israelere og tage 240 gidsler.

Flere gange er der derfor blevet sået tvivl om, hvorvidt de høje dødstal nu rent faktisk passer.

Der spekuleres i, om Hamas i virkeligheden skruer op for antallet af dræbte for at øge presset på Israel for at lægge en dæmper på bombardementerne.

Israel har anklaget Gazas myndigheder for at puste tallene op, og også USAs præsident, Joe Biden, har været blandt skeptikerne.