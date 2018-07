Den seneste tid har israelsk militær angrebet adskillige positioner i Syrien. Søndag fortsatte angrebene.

Aleppo. Israelsk militær har søndag affyret missiler mod en militærbase i det nordlige Aleppo i Syrien.

Det oplyser syriske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det statslige syriske nyhedsbureau Sana citerer en unavngiven kilde i militæret for at sige, at Israel "angreb en af vores militære positioner nord for en militær lufthavn i Nairab med missiler".

Kilden oplyser, at ingen kom til skade under angrebet, men at angrebet resulterede i materiel skade.

I Israel vokser bekymringerne over ærkefjenden Irans voksende tilstedeværelse i Syrien. Og den seneste tid har det israelske militær angrebet adskillige iranske positioner i Syrien.

Natten til torsdag afværgede det syriske luftforsvar luftangreb mod militære positioner i Quneitra-provinsen.

Israelske kampfly angreb et område ved byen Hader, der ligger ved frontlinjen i de israelskkontrollerede Golanhøjder.

Angrebet forårsagede kun materielle skader, oplyser det syriske militær.

/ritzau/