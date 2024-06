Efter planen skal det næste valg i Israel afholdes om to år. Partiet National Enhed vil have valg tidligere.

Det israelske midterparti National Enhed har indsendt et lovforslag om at opløse parlamentet og afholde valg.

Det oplyser partiet i en erklæring ifølge AFP.

Imens mener Likud-partiet, som premierminister Benjamin Netanyahu leder, at "opløsningen af samlingsregeringen er en belønning til Sinwar (Hamas-lederen Yahya Sinwar, red.), en kapitulation over for internationalt pres og et fatalt slag i bestræbelserne på at befri vores gidsler".

National Enhed har otte pladser i parlamentet ud af 120, mens Netanyahus oprindelige højrefløjskoalition kontrollerer et flertal med 64 pladser ifølge AFP.

Efter planen skal det næste valg i landet afholdes i 2026, og Likud-partiet har før advaret om, at et tidligere valg vil skade hærens kamp mod Hamas i Gazastriben.

Imens truede Benny Gantz, der leder National Enhed, tidligere i maj med at trække sig fra den israelske kriseregering.

Gantz krævede, at Netanyahu gik med til en fælles plan for Gazastriben.

Det skulle ske inden 8. juni - ellers ville Gantz droppe at være en del af regeringssamarbejdet.

64-årige Gantz var i opposition, før han kort efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober tog imod Benjamin Netanyahus tilbud om at blive del af en israelsk samlingsregering.

Han er sammen med Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant en del af det israelske krigskabinet. Gantz er også tidligere forsvarsminister.

Han præsenterede i forbindelse med truslen en plan på seks punkter, som det israelske krigskabinet skulle nå til enighed om, hvis National Enhed fortsat skulle være en del af regeringen.

Punkterne omhandlede blandt andet, at gidsler skal hentes tilbage, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas' styre skal afsluttes, og at Gazastriben skal demilitariseres.

Benjamin Netanyahu er ifølge AFP også blevet kritiseret af forsvarsminister Yoav Gallant for ikke at udelukke en israelsk besættelse af Gazastriben efter krigen.

Krigen i Gazastriben blev iværksat som modsvar på Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023.

252 gidsler blev ifølge AFP taget til fange i forbindelse med angrebet. 121 af dem befinder sig fortsat i Gazastriben, herunder 37 gidsler, som hæren siger er døde.

