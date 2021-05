Et israelsk luftangreb har lørdag ramt og ødelagt en bygning, som huser nyhedsbureauet The Associated Press, også kendt som AP, Al Jazeera og andre medier i Gaza

Det skriver AP selv.

Luftangrebet skete ifølge mediet en time efter, at det israelske militær beordrede bygningen evakueret. Det vides ikke, hvorfor bygningen var målet for angrebet.

Foruden medierne huser bygningen også kontorer og lejligheder.

Det vides endnu ikke, om der er tilskadekomne i forbindelse med angrebet.

Konflikten i Israel og Gaza er nu i gang på sjettedagen. Foreløbig er der meldinger om 136 døde palæstinensere, mens Israel melder om ni dræbte.

Det er første gang i årevis, at den dybe konflikt mellem Hamas og Israel på få dage er eskaleret til en direkte krig.

Amerikanske og arabiske diplomater forsøgte lørdag at få lagt en dæmper på situationen efter en blodig nat, hvor de militante palæstinensere sendte omkring 200 raketter mod israelske byer.

Her ses Al-Jalaa tower i Gaza By kort efter luftangrebet. Foto: MOHAMMED SABER Vis mere Her ses Al-Jalaa tower i Gaza By kort efter luftangrebet. Foto: MOHAMMED SABER

Israelske fly bombarderede samtidig, hvad der ifølge hæren, var Hamas-stillinger i Gaza.

Hamas, der styrer Gaza, siger, at mindst 136 mennesker er blevet dræbt i Gazastriben siden mandag, hvor kampene brød ud.

Blandt de dræbte er der ifølge de palæstinensiske oplysninger 34 børn og 21 kvinder. 950 meldes såret.