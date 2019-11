En kvinde og et barn er blandt de dræbte i et nyt angreb i Gaza. Dødstallet er nu på 32 efter to døgns angreb.

Et israelsk luftangreb i Gazastriben har dræbt seks medlemmer af en palæstinensisk familie natten til torsdag. Alle seks var civile, herunder en kvinde og et barn.

Yderligere 12 personer er såret i angrebet.

Det oplyser lægekilder og beboere i området ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er dødstallet fra de seneste 48 timers angreb på tværs af grænsen oppe på 32.

Det israelske militær har ikke kommenteret på torsdagens hændelse, der fandt sted i Deir al-Balah i det centrale Gaza.

Det er på tredje døgn, at urolighederne fortsætter i Israel og Gazastriben efter Israels drab på en militant leder fra gruppen Islamisk Jihad.

Israel dræbte natten til tirsdag dansk tid feltkommandøren Baha Abu al-Atta og hans kone i et målrettet angreb. Abu-al Atta var leder i den militante gruppe Islamisk Jihad, der er på EU's terrorliste.

Angrebet ramte den militante leders hjem i Gazastriben.

Palæstinensiske militante svarede straks igen og har sendt over 220 raketter afsted mod Israel, skriver nyhedsbureauet AFP. Det har igen fået Israel til at iværksatte angreb.

Det israelske militær har tidligere udtalt, at de israelske luftangreb udelukkende er rettet mod Islamisk Jihads tilholdssteder og affyringsramper.

/ritzau/