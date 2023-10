Pludselig stod de der bare:

Hamas-terroristerne.

Pludselig var de bare væk:

Tre generationer af den israelske Silverman-familie.

Ariel på fire år og Kfir på ni måneder er blevet kidnappet af Hamas. Foto: Privat. Vis mere Ariel på fire år og Kfir på ni måneder er blevet kidnappet af Hamas. Foto: Privat.

Det skriver Sky News.

En video optaget af Hamas selv fra lørdag viser, hvordan folkene trænger ind i familiens bolig.

Man ser blandt andet en rædselsslagen mor, der holder to små børn på armene. Hun hedder Shiri Silverman. Hendes ene søn Ariel er fire år, mens den yngste, Kfir, er ni måneder gammel.

De er alle tre blevet kidnappet sammen med deres far, Yarden og Shiris far og mor Yosi og Margit. Moderen har Parkinson og har derfor behov for sin daglige medicin.

På venstre billede ses Yosi og Margit, der er forældre til Shiri, som ses, sammen med sin mand, Yarden, på det højre billede. Alle fire er angiveligt blevet kidnappet. Foto: Privat. Vis mere På venstre billede ses Yosi og Margit, der er forældre til Shiri, som ses, sammen med sin mand, Yarden, på det højre billede. Alle fire er angiveligt blevet kidnappet. Foto: Privat.

I Tel Aviv sidder Yosi Silverman, der er fætter til Shiri med to små drenge på armene.

Han har meget svært ved at kapere, hvad han har set. Han har intet hørt fra den forsvundne familie.

Til Sky News siger han:

»Første gang jeg så billederne, kunne jeg slet ikke tro på det. Jeg kunne ikke forstå, hvad jeg så, men så kunne jeg jo se, at det var meget tydeligt, at det var min kusine Shiri og de to små børn.«

Han har bange anelser om, hvad der kan være sket med familien.

»Min frygt er, at de adskilte dem. At de har dræbt dem, eller at de er såret, og at vi ikke vil se dem igen. At vi ikke engang får noget information om dem og vil forblive i dette tomrum for altid,« siger familiemedlemmet, der ikke kan forstå, hvordan Hamas-terroristerne kunne slå til på israelsk jord.

»Vi havde hegn og mure i Gaza. Vi har efterretningstjenesten, vi har militæret, vi har fly, vi har helikoptere, vi har kampvogne. Vi har alt. Og alligevel var det i de første år som om vi ikke havde nogen hær.«

Yosi Silverman er selv reserve i hæren.

»Nu vil jeg melde mig og tage ud at kæmpe. Jeg vil gerne hjælpe mit land,« siger han.

Ifølge de israelske myndigheder blev flere end hundrede mennesker kidnappet af Hamas lørdag. Mange har man ikke hørt fra siden.

Herunder de tre generationer fra Silverman-familien.

Omkring 1100 palæstinensere har mistet livet i israelske luftangreb siden lørdag morgen. På den israelske side er flere end 1200 blevet dræbt.