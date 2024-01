Fredag kom det ud, at den terrorsag, der i december fik politiet til at skride til sigtelse af syv personer, havde »tråde til Hamas.«

Og Danmark er ifølge den israelske efterretningstjeneste, Mossad, ikke det eneste europæiske land, terrororganisationen Hamas har som mål.

I hvert fald oplyses det i en pressemeddelelse fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor, at Hamas har haft den israelske ambassade i Stockholm som mål.

»I en fortsat efterretningsindsats er der blevet afsløret betydelig information, om hvordan terrororganisationen Hamas har handlet for at udvide sin voldelige aktivitet i udlandet for at angribe uskyldige rundt om i verden,« står der i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen skrives der også, at en svensker er et højtstående medlem af Hamas.

En af de syv sigtede i terrorsagen i Danmark er et svensk bandemedlem. Han er siden sigtelsen flygtet til Libanon, hvor han i følge avisen Sydsvenskan venter på, at »efterforskningen er tæt på afsluttet.«

Kun tre af de syv sigtede i sagen er anholdt i Danmark. Tre er fængslet in absentia, altså uden at være tilstede, og den sidste er på fri fod, da retten har fundet, at der ikke var grundlag for en fængsling.