Ung israeler risikerer livstidsdom efter at være dømt skyldig i brandstiftelsesangreb på palæstinensere.

En israelsk domstol har mandag fundet en israelsk bosætter skyldig i racistisk motiverede drab ved et brandstiftelsesangreb i 2015, hvor et palæstinensisk par og deres baby omkom på den israelsk besatte Vestbred.

Efter at være fundet skyldig i drabene ved en domstol i Lod risikerer den 25-årige Amiram Ben-Uliel nu at blive straffet med livsvarigt fængsel.

Han har under retssagen sagt, at israelske efterforskere har tvunget ham til at aflægge en falsk tilståelse om angrebet på Dawabsheh familiens hjem i landsbyen Duma.

En af Ben-Uliels advokater siger mandag, at han vil appellere dommen ved Israels højesteret.

/ritzau/Reuters