Den israelske hær oplyser, at der ikke er sendt soldater ind i Gazastriben som led i et angreb, skriver AFP.

Den israelske hær indledte torsdag aften et angreb mod den palæstinensiske enklave Gazastriben med artilleribeskydning fra den israelske side af grænsen. Samtidig udfører angriber israelske kampfly luftangreb inde over Gazastriben.

I et tweet kort før midnat torsdag oplyste hæren ifølge nyhedsbureauet AFP, at kampfly og landstyrker deltog i et angreb inde i området.

Men det er ikke tilfældet. Hæren oplyser natten til fredag, at landtropper ikke har krydset grænsen, skriver AFP.

Tidligere meddelte hæren ellers i et tweet, at "israelske fly og styrker på jorden udfører et angreb på Gazastriben.

Oplysningen blev over for nyhedsbureauet Reuters afvist af israelske militærkorrespondenter, som løbende bliver briefet af militæret.

Ifølge korrespondenterne affyrer landstyrkerne derimod artilleri fra den israelske side af grænsen.

Beboere i det nordlige Gaza nær grænsen til Israel oplyste desuden til Reuters, at de ikke havde set tegn på israelske invasionsstyrker.

Siden en væbnet konflikt mellem parterne brød ud i begyndelsen af ugen, har den israelske hær sendt flere soldater til grænsen mellem Israel og Gazastriben, som den islamistiske Hamas-bevægelse kontrollerer.

Over 100 personer er blevet dræbt i stridighederne de seneste fire dage.

Torsdag aften lød status, at fire dages luftbombardementer har kostet 103 palæstinensere livet. Blandt dem er 27 børn og 11 kvinder. Mindst 580 mennesker er blevet såret.

På israelsk side er der syv dødsofre. Blandt dem er en femårig dreng, som blev dræbt, da en raket slog ned i et hus i Israel.

Torsdag eftermiddag blev snesevis af raketter affyret fra Gaza mod byerne Ashdod og Ashkelon ved Israels kyst samt i området omkring Ben Gurion-lufthavnen i den centrale del af landet.

Det førte til, at alle fly, der skulle lande i Ben Gurion, blev omdirigeret til en anden lufthavn i det sydlige Israel.

