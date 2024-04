Efter fem dages tilløb har Israel natten til fredag besvaret det iranske angreb, der ramte Israel 14. til 15. april.

Der er stadig ikke et fuldt overblik over, hvor omfattende fredagens angreb mod det iranske præstestyre har været, men de første meldinger tyder på, at der er tale om et mindre angreb med droner.

Angiveligt har der været en eksplosion ved en luftbase i byen Isfahan, hvor dele af de iranske atomfaciliteter også har hjemme.

Ifølge B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, er det ikke tilfældigt, at man er gået efter mål tæt på atomfaciliteter.

B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, mener der ligger en 'dobbeltydmygelse' i angrebet for Iran, hvis de iranske meldinger holder vand. Foto: Privat.

»Israel vil gerne vise, at de kan nå de områder. Det var et klart signal om, at de kan ramme overalt i Iran,« siger Jotam Confino.

Angrebet har fået iranerne til at rasle med sablen, og man vil nu tage atomdoktrinet op til overvejelse.

»Truslerne fra det zionistiske regime mod Irans atomanlæg giver os mulighed for at revidere vores atomdoktrin og afvige fra tidligere forbehold,« siger Ahmad Haghtalab, chef for nuklear sikkerhed i den iranske revolutionsgarde, til det iranske nyhedsbureau Tasnim fredag morgen.

I Israel er frygten dog ikke voldsom, og ifølge Confino vil den nationalistiske del af befolkningen se angrebet mod Iran for et 'for svagt' et af slagsen.

En særlig omstændighed ved angrebet er dog særligt ydmygende for iranerne.

Dronerne skulle nemlig være opsendt indefra Iran, melder regimet selv fredag morgen. Det betyder, at israelske agenter enten har haft held til at infiltrere Iran eller mobilisere modstandsgrupper internt i landet.

»Det er slet ikke utænkeligt. Det vil i så fald være en dobbelt ydmygelse af iranerne. Iran har indirekte angrebet Israel gennem andre grupper, som Hizbollah og Hamas. Hvis Israel kan mobilisere kræfter i Iran, der er klar til at angribe regimet, så får man sendt et signal om, at man kun behøver at mobilisere sine kræfter i Iran, hvis man vil ramme dem.«

Israel har endnu ikke kommenteret angrebet. Du kan følge udviklingen i konflikten her minut for minut.