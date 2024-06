Mindst 27 mennesker har natten til torsdag mistet livet i et israelsk angreb mod en af UNRWA's skoler i flygtningekvarteret Nuseirat, som ligger i den centrale del af Gazastriben.

Sådan lyder det fra en række medier og Hamas' mediekontor i Gazastriben i kølvandet på angrebet.

Flere medier meldte i timevis om angrebet uden at specificere, hvem der havde udført det.

Kort efter klokken 03.00 dansk tid oplyste Israels forsvar ifølge nyhedsbureauet AFP så, at det havde gennemført et dødeligt angreb mod en Hamas-facilitet på en FN-dreven skole i Nuseirat.

Jagerfly "udførte et præcist angreb mod en Hamas-facilitet, som lå inde i en UNRWA-skole i Nuseirat-området," lyder det i en udtalelse fra Israels forsvar.

Ifølge Haaretz, en engelsksproget israelsk avis, mener det israelske forsvar, at det med angrebet har fået ram på nogle af de Hamas-medlemmer som tog del i angrebet mod Israel 7. oktober.

Det har dog ikke været muligt for Ritzau at verificere, om det er rigtigt.

Haaretz skriver, at forsvaret hævder, at det inden angrebet havde udført visuelle observationer fra luften, brugt præcisionsvåben og gjort brug af efterretninger for at sørge for, at reducere risikoen for at ramme civile.

Skolen, der blev angrebet, bliver drevet af UNRWA. Det er FN's særlige organisation for palæstinensiske flygtninge og internt fordrevne i Mellemøsten.

Det arabiske medie al-Jazeera citerede tidligere på natten det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa for, at mindst 29 personer havde mistet livet i angrebet.

Der skulle ifølge Wafa være både kvinder og børn blandt de døde.

Det står ikke helt klart, hvor Wafa's tal kommer fra, og omkring klokken 03.30 har de lokale sundhedsmyndigheder i Gazastriben endnu ikke oplyst et dødstal eller kommenteret angrebet.

Konflikten mellem Hamas og Israel blussede for alvor op igen, efter at Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

Ifølge en israelsk optælling blev flere end 1100 mennesker dræbt af den væbnede palæstinensiske bevægelse, og 251 mennesker blev bortført og bragt til Gazastriben, hvor mange stadig sidder som gidsler.

Den israelske regering har siden svoret, at den agter at tilintetgøre Hamas og har næsten uafbrudt angrebet Gazastriben siden.

Ifølge lokale sundhedsmyndigheder i Gazastriben, som ligger under Hamas' kontrol, har flere end 36.000 mennesker mistet livet i angrebene.

/ritzau/